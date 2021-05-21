В России появится ресурс для борьбы с мошенниками

В России с 21 мая запускается платформа «Мошеловка», предназначенная для выявления мошенников и борьбы с ними.

Об этом сообщает газета «Известия».

Благодаря новому ресурсу жертвы мошенников смогут сообщить об обмане, ознакомиться с алгоритмом действий в произошедшей ситуации, получить необходимую информацию о преступных схемах.

Отмечается, что при помощи экспертов и волонтёров сообщения об аферах будут передаваться в Банк России и правоохранительные органы.

Презентация платформы «Мошеловка» пройдёт на Российском интернет-форуме.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с RT дал рекомендации по защите от мошенничества с кредитными картами.