В России появится ресурс для борьбы с мошенниками

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В России с 21 мая запускается платформа «Мошеловка», предназначенная для выявления мошенников и борьбы с ними.

Об этом сообщает газета «Известия».

Благодаря новому ресурсу жертвы мошенников смогут сообщить об обмане, ознакомиться с алгоритмом действий в произошедшей ситуации, получить необходимую информацию о преступных схемах.

Отмечается, что при помощи экспертов и волонтёров сообщения об аферах будут передаваться в Банк России и правоохранительные органы.

Презентация платформы «Мошеловка» пройдёт на Российском интернет-форуме.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с RT дал рекомендации по защите от мошенничества с кредитными картами.

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