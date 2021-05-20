В Кировской области избивавший сына мужчина предстанет перед судом

Следственный комитет по Кировской области сообщил о завершении расследования по делу 40-летнего жителя Лянгасова, который подвергал истязаниям своего 12-летнего сына и угрожал ему убийством.

Об этом сообщает progorod43.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в течение трёх месяцев регулярно наносил побои сыну. 23 ноября 2020 года он схватил ребёнка за шею и сдавил её.

Жителю Лянгасова было предъявлено обвинение в истязании ребёнка и угрозе убийства. Мужчина признал свою вину.

Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.