В Кировской области избивавший сына мужчина предстанет перед судом

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Следственный комитет по Кировской области сообщил о завершении расследования по делу 40-летнего жителя Лянгасова, который подвергал истязаниям своего 12-летнего сына и угрожал ему убийством.
В Кировской области избивавший сына мужчина предстанет перед судом
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в течение трёх месяцев регулярно наносил побои сыну. 23 ноября 2020 года он схватил ребёнка за шею и сдавил её.

Жителю Лянгасова было предъявлено обвинение в истязании ребёнка и угрозе убийства. Мужчина признал свою вину.

Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.

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