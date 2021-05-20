Лавров встретится с главами МИД четырёх стран
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Захарова рассказала, что будет двусторонняя повестка с Исландией, в том числе встреча с главой МИД и руководством страны.
«Также на полях министерского заседания Арктического совета состоятся встречи с коллегами Сергея Викторовича из Норвегии, Канады и Финляндии», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Рейкьявик для участия в министерской встрече Арктического совета.
Глава МИД России ранее провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.