Лавров встретится с главами МИД четырёх стран

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 мая проведёт встречи с коллегами из Исландии, Норвегии, Канады и Финляндии. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров встретится с главами МИД четырёх стран
  • © МИД России
  • Flickr

Захарова рассказала, что будет двусторонняя повестка с Исландией, в том числе встреча с главой МИД и руководством страны.

«Также на полях министерского заседания Арктического совета состоятся встречи с коллегами Сергея Викторовича из Норвегии, Канады и Финляндии», — приводит её слова РИА Новости

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Рейкьявик для участия в министерской встрече Арктического совета.

Глава МИД России ранее провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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