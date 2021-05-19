Приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начнётся 25 мая

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Приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций начнётся 25 мая.
Приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начнётся 25 мая

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Участвовать могут НКО, реализующие благотворительные, культурные, молодёжные и другие социально ориентированные проекты. Заявки принимаются до 24 июня.

«В прошлом году участниками конкурса стали больше 1 тыс. некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В 2021 году конкурс будет проходить в 12 номинациях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве открыли приём заявок на фотоконкурс «Город неравнодушных. Призвание». Принять участие могут люди, посвятившие себя благотворительности и работе в некоммерческих организациях.

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