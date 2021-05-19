Приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начнётся 25 мая
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Участвовать могут НКО, реализующие благотворительные, культурные, молодёжные и другие социально ориентированные проекты. Заявки принимаются до 24 июня.
«В прошлом году участниками конкурса стали больше 1 тыс. некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
В 2021 году конкурс будет проходить в 12 номинациях.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве открыли приём заявок на фотоконкурс «Город неравнодушных. Призвание». Принять участие могут люди, посвятившие себя благотворительности и работе в некоммерческих организациях.