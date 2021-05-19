В Москве рассказали о ходе реализации программы стажировки в правительстве города

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В Москве рассказали о ходе реализации программы стажировки в столичном правительстве, которая стартовала в 2011 году.
В Москве рассказали о ходе реализации программы стажировки в правительстве города
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Стажировка предусматривает шесть месяцев оплачиваемой работы в структурах правительства города. Самые популярные места — Департамент предпринимательства и инновационного развития, Агентство инноваций Москвы, Главное контрольное управление Москвы, аппарат мэра и правительства Москвы, Департамент городского имущества.

За полгода стажёры могут попробовать себя в трёх разных местах. Программа рассчитана как на выпускников, так и на тех, кто учится в вузах.

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