Собянин заявил о сокращении в Москве числа памятников в неудовлетворительном состоянии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе число памятников в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз за 10 лет.

Об этом говорится в его личном блоге.

«За последние 10 лет мы привели в порядок 1600 объектов культурного наследия. Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз. А доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 95%», — заявил он.

По словам Собянина, в планах на этот год завершить восстановление ещё около 100 знаковых объектов. Среди них ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель городской усадьбы Д.Ф. Новикова — А.Н. Давыдова на Большой Ордынке, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке и несколько павильонов ВДНХ.

Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы отреставрировали живопись на фасаде храма XVII века.