Власти Москвы прокомментировали ситуацию с работой ЦДМ на Лубянке

Центральный детский магазин в Москве сможет возобновить деятельность после того, как будут устранены все нарушения противоэпидемических мер.

Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

«Действительно, большое количество москвичей и гостей столицы пришли в детский магазин, что и вызвало в последующем проверку Роспотребнадзора и привело сейчас к опечатыванию магазина... Как только они устранят все нарушения, которые выявил Роспотребнадзор, после этого они смогут восстановить свою работу», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что не исключены и штрафные санкции.

18 мая Роспотребнадзор приостановил работу ЦДМ за нарушение мер по коронавирусу.

В воскресенье, 16 мая, в ЦДМ проходила автограф-сессия с актёрами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В соцсетях появились фотографии и видео большого скопления людей в здании магазина.