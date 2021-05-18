Врач рассказала о вреде горячих напитков

Гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная напомнила, что горячие напитки представляют потенциальную опасность для организма, так как их употребление может вызвать ожог слизистой.

В беседе с радиостанцией Sputnik она отметила, что температура жидкости не должна превышать 37 °С.

«К горячим напиткам надо относиться достаточно аккуратно и помнить, что танины, которые есть, например, в чае, обладают дубящими свойствами и многие продукты будут иметь неприятный вкус в сочетании с горячим чаем. Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количества жира, которое таким образом попадёт в организм, может оказывать негативное действие», — уточнила Ирина Бережная.

Диетолог добавила, что не рекомендуется также сочетать горячие напитки с алкоголем. Особенно опасен в этом отношении чай, подчеркнула она.

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