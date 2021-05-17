При опрокидывании автомобиля под Оренбургом погиб ребёнок
«Произошло опрокидывание автомобиля в 4 км от села Сергиевка. Погибший — ребёнок 13 лет. Также двое пострадавших: девушка 15 лет и парень 14 лет. Они доставлены в центр детской хирургии», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что авария произошла около 00:35 мск.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Екатеринбурге в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato и легкового автомобиля ВАЗ-2113 погибли трое взрослых и ребёнок.