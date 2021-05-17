При опрокидывании автомобиля под Оренбургом погиб ребёнок

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В Оренбургской области в результате опрокидывания автомобиля один ребёнок погиб, ещё двое госпитализированы. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

«Произошло опрокидывание автомобиля в 4 км от села Сергиевка. Погибший — ребёнок 13 лет. Также двое пострадавших: девушка 15 лет и парень 14 лет. Они доставлены в центр детской хирургии», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что авария произошла около 00:35 мск.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Екатеринбурге в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato и легкового автомобиля ВАЗ-2113 погибли трое взрослых и ребёнок

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