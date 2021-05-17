Три человека пострадали при пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье
Как отмечается, в 8:04 (01:04 мск) пожарная охрана Пожарского района получила сигнал о возгорании в частном деревообрабатывающем цехе в посёлке Лучегорск.
«В 8:14 (01:14 мск) пожар был локализован, а в 9.15(02:15 мск) полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение.
В результате происшествия пострадали три человека.
Ранее в жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района Алтайского края произошёл пожар, в котором погибли три человека.