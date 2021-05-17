Три человека пострадали при пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье

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Три человека пострадали при пожаре в частном деревообрабатывающем цехе в посёлке Лучегорск Приморского края. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

Как отмечается, в 8:04 (01:04 мск) пожарная охрана Пожарского района получила сигнал о возгорании в частном деревообрабатывающем цехе в посёлке Лучегорск.

«В 8:14 (01:14 мск) пожар был локализован, а в 9.15(02:15 мск) полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате происшествия пострадали три человека.

Ранее в жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района Алтайского края произошёл пожар, в котором погибли три человека.

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