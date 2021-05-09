В МЧС рассказали о ходе работ по разминированию снарядов времён войны

В России с начала 2021 года разминировали более 860 снарядов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.

«С начала текущего года специалистами МЧС России разминирован 861 взрывоопасный предмет, в том числе 152 авиабомбы», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что большая часть работ проводилась на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах в местах, где шли ожесточённые бои.

В мартет «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны.