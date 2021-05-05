В Красноярском крае объявлен траур по туристам, погибшим от схода лавины в Бурятии
«Сегодня в Зеленогорске объявлен день траура. Отменены развлекательные мероприятия, приспущен флаг города», — сообщается на сайте городской администрации.
Власти города выражают свои соболезнования родным и близким трагически погибших зеленогорцев — Владимира и Виталия Марчиных, Алексея Анопова.
3 мая стало известно, что в Бурятии группа туристов попала под лавину. 4 мая спасатели обнаружили тела трёх погибших туристов в результате схода лавины на перевале Горелова.