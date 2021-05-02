Володин призвал правительство задуматься о просьбах россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству и Центробанку России следует прислушаться к диалогу между депутатами и избирателями.

В своём Telegram-канале Володин рассказал о проблемах, затронутых в ходе его недавней поездки в Саратов, включая беседу с ветераном труда Анной Александровной, видеозапись которой активно обсуждалась в интернете и СМИ.

Пенсионерка, в частности, пожаловалась на случаи воровства со стороны чиновников, высокий уровень инфляции, недостаточную газификацию и проблемы со льготами. Володин, в свою очередь, заверил, что услышал всё высказанное.

Спикер отметил, что в ходе поездок в округ жители постоянно обсуждают с ним тревожащие их проблемы.

«Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а правильна ли такая форма работы? На мой взгляд, не только правильна, но и необходима», — заявил он.

По его мнению, коллеги из правительства и Банка России, увидев «наказ» жителей в новостях федерального уровня, должны задуматься и прислушаться к диалогу между депутатами и избирателями.

Ранее Володин назвал один из наиболее важных законов, принятых в марте.