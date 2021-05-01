В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Крыму

Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму.

Она сообщила, что «эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная».

«По цифрам заболеваемости мы вернулись к показателям конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъём, темпы прироста — от 3 до 8%, тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», — цитирует РИА Новости Пеньковскую.

Ранее сообщалось, что в Крыму приняли решение продлить ограничения на работу кафе и музеев до начала лета.