В России за сутки проведено более 340 тысяч тестов на коронавирус
- РИА Новости
«За последние сутки проведено 341 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 мая остаются 507 807 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Отмечается, что всего в России проведено свыше 129,5 млн тестов на коронавирус.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.