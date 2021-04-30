В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 55 тысяч человек

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В Мурманской области прививку от коронавируса сделали более 55 тыс. человек.
В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 55 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

Как заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, минувший год стал для медработников страны и мира серьёзным испытанием. В области приняли необходимые меры — в 12 медицинских организациях развернули койки для лечения пациентов с COVID-19, мобилизованы более 900 медработников, создан и поддерживается запас лекарств, СИЗ и оборудования.

Также запущено три лаборатории для тестирования.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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