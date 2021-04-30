В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 55 тысяч человек
- Reuters
Об этом сообщает Nord-News.
Как заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, минувший год стал для медработников страны и мира серьёзным испытанием. В области приняли необходимые меры — в 12 медицинских организациях развернули койки для лечения пациентов с COVID-19, мобилизованы более 900 медработников, создан и поддерживается запас лекарств, СИЗ и оборудования.
Также запущено три лаборатории для тестирования.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.