В Кремле прокомментировали сообщения о задержании адвоката Павлова

Кремль знает из сообщений СМИ о задержании адвоката Ивана Павлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим, потому что не обладаем информацией», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что это не прерогатива администрации президента и там не знают ни причины причины задержания, ни каким образом это произошло.

Ранее в пресс-службе «Команды 29» сообщили, что глава правозащитного объединения Иван Павлов был задержан после обыска в его месте проживания.