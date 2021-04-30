В Кремле прокомментировали сообщения о задержании адвоката Павлова

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Кремль знает из сообщений СМИ о задержании адвоката Ивана Павлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании адвоката Павлова
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим, потому что не обладаем информацией», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что это не прерогатива администрации президента и там не знают ни причины причины задержания, ни каким образом это произошло.

Ранее в пресс-службе «Команды 29» сообщили, что глава правозащитного объединения Иван Павлов был задержан после обыска в его месте проживания.

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