В Московском метрополитене запустили посвящённый медикам поезд

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В метро Москвы запустили тематический поезд в честь медицинских работников. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.
В Московском метрополитене запустили посвящённый медикам поезд
  • © Алексей Куденко/РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы запустили поезд в благодарность медикам за их героический труд. Со своей стороны принимаем все меры, чтобы не допустить распространение вируса в транспорте», — сказано в заявлении главы Дептранса Максима Ликсутова.

Также в сообщении указано, что за дизайн состава проголосовали пользователи портала «Активный гражданин».

«Внутри поезда собраны сильные истории 22 медиков — про выбор, призвание и ежедневный труд», — подчеркнули в Дептрансе.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге был дан залп в честь Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля.

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