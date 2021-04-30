В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«Гуляем (на майские праздники) мы всё-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы всё-таки по рекомендациям наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы всё-таки на фоне того, что коронавирус пока не побеждён и всё-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью», — цитирует РИА Новости Пескова.

Согласно данным на 30 апреля, в России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 8731 и достигло 4 805 288.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.

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