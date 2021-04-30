На официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликована программа фестиваля культуры «Петербургские сезоны».

«Санкт-Петербург — город с богатейшим историческим и культурным наследием. ПМЭФ встречает гостей и участников со всего мира, для которых программа фестиваля культуры открывает уникальную возможность поближе познакомиться с нашей страной, культурой, традициями», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках официальных мероприятий состоятся три торжественных приёма. В первый день ПМЭФ, 3 июня, запланирован приём от имени губернатора Санкт-Петербурга и приём эмира Катара.

Центральным событием фестиваля «Петербургские сезоны» станет концерт — посвящение медикам и волонтёрам, который состоится 3 июня на Дворцовой площади для гостей и жителей города, участников форума. В программе концерта — выступление певицы Дианы Арбениной в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический».

В рамках большой культурной инициативы QatarFilmDays пройдёт серия бесплатных фестивальных кинопоказов, которые станут одним из главных кинособытий летнего Петербурга.

Значимым культурным событием является новый MaWahebFestival, где будет представлена серия уникальных мультижанровых музыкальных событий. Главная цель MaWahebFestival — познакомить российскую аудиторию с музыкальными традициями и артистами Катара и региона Ближнего Востока и Северной Африки.

4 июня в Российском этнографическом музее состоится открытие выставки «Катар: между землёй и морем, сквозь времена и виды искусств».

Институт восточных рукописей Российской академии наук подготовил выставку «Рукописные сокровища китайской культуры на берегах Невы». На выставке представлены шедевры рукописной книги стран Востока.

Ранее газета «Известия» сообщала, что впервые в рамках ПМЭФ 2—5 июня 2021 года состоится Форум креативного бизнеса (Creative Business Forum).