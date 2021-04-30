Пункты вакцинации Москвы будут работать в обычном режиме в праздники

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Пункты вакцинации от коронавируса в Москве продолжат работу в обычном режиме в майские праздники, сообщили в мэрии столицы.
Пункты вакцинации Москвы будут работать в обычном режиме в праздники
  • РИА Новости

«Работа прививочных пунктов в городских поликлиниках и мобильных бригад в общественных местах продолжится в праздничные майские дни», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее пункты вакцинации от коронавируса открылись в в торговом комплексе «Садовод», гипермаркете «Глобус», в торгово-развлекательном центре «Мега Теплый Стан» и в «Леруа Мерлен» на выездах из Москвы.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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