Умер ставший фигурантом дела о госизмене физик Виктор Кудрявцев

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Российский учёный Виктор Кудрявцев скончался на 78-м году жизни, передаёт РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Команда 29», адвокаты которой защищали физика.
Умер ставший фигурантом дела о госизмене физик Виктор Кудрявцев
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев... Он был прекрасным человеком и учёным», — говорится в сообщении.

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 года по делу о госизмене. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики в Бельгии.

В сентябре 2019 года из-за состояния здоровья ему изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а в 2020 году предварительное расследование приостановили.

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