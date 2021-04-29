Умер ставший фигурантом дела о госизмене физик Виктор Кудрявцев

Российский учёный Виктор Кудрявцев скончался на 78-м году жизни, передаёт РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Команда 29», адвокаты которой защищали физика.

«Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев... Он был прекрасным человеком и учёным», — говорится в сообщении.

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 года по делу о госизмене. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики в Бельгии.

В сентябре 2019 года из-за состояния здоровья ему изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а в 2020 году предварительное расследование приостановили.