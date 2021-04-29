Опрос: 40% финорганизаций заявили об активизации кибератак в конце 2020 года

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В III—IV кварталах 2020 года 40% финансовых организаций в России заметили активизацию кибератак по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из результатов опроса Qrator Labs среди представителей 45 крупных банков.
Опрос: 40% финорганизаций заявили об активизации кибератак в конце 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил гендиректор Qrator Labs Александр Лямин, активизация киберпреступников именно в указанный период связана с оживлением бизнеса при ослаблении пандемии.

Наиболее распространёнными угрозами признаны фишинг (44%) и DDoS-атаки (36%).

Самыми заметными последствиями 82% респондентов считают финансовые потери. Об утечке персональных данных заявил 71% участников опроса.

Ранее эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как из банков крадут персональные данные.

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