Опрос: 40% финорганизаций заявили об активизации кибератак в конце 2020 года

В III—IV кварталах 2020 года 40% финансовых организаций в России заметили активизацию кибератак по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из результатов опроса Qrator Labs среди представителей 45 крупных банков.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия». Как заявил гендиректор Qrator Labs Александр Лямин, активизация киберпреступников именно в указанный период связана с оживлением бизнеса при ослаблении пандемии. Наиболее распространёнными угрозами признаны фишинг (44%) и DDoS-атаки (36%). Самыми заметными последствиями 82% респондентов считают финансовые потери. Об утечке персональных данных заявил 71% участников опроса. Ранее эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как из банков крадут персональные данные.