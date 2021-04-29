Опрос: 40% финорганизаций заявили об активизации кибератак в конце 2020 года
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Как заявил гендиректор Qrator Labs Александр Лямин, активизация киберпреступников именно в указанный период связана с оживлением бизнеса при ослаблении пандемии.
Наиболее распространёнными угрозами признаны фишинг (44%) и DDoS-атаки (36%).
Самыми заметными последствиями 82% респондентов считают финансовые потери. Об утечке персональных данных заявил 71% участников опроса.
Ранее эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как из банков крадут персональные данные.