Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты.

«Если мы посмотрим на динамику цен на авиабилеты и на динамику роста стоимости потребительской корзины, то оказывается, что авиабилеты дорожают гораздо медленнее, чем другие статьи расходов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Поэтому, отметил эксперт, потребитель продолжает с удовольствием тратить деньги на билеты, ездит налегке, получает новые впечатления, но экономит на другом.

Ранее, как сообщала НСН, в Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны.