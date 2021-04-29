Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты

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Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты
  • РИА Новости

«Если мы посмотрим на динамику цен на авиабилеты и на динамику роста стоимости потребительской корзины, то оказывается, что авиабилеты дорожают гораздо медленнее, чем другие статьи расходов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Поэтому, отметил эксперт, потребитель продолжает с удовольствием тратить деньги на билеты, ездит налегке, получает новые впечатления, но экономит на другом.

Ранее, как сообщала НСН, в Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны.

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