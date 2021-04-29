Власти рассказали о состоянии пожарных, пострадавших на Невской мануфактуре

Спасатели, пострадавшие при тушении пожара на Невской мануфактуре, остаются в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По данным пресс-службы, пожарные Антон Соколов и Борис Старковский остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как тяжёлое, но стабильное.

Они проходят лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС имени Никифорова.

Беглов навестил их вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Губернатор вручил пожарным документы на квартиры, которые город выделил им в знак благодарности за проявленный героизм.

«Эти ребята выполнили свой служебный долг и помогли выйти из пожара десяткам человек», — заявил Беглов.

В результате пожара, произошедшего 12 апреля, пострадали три спасателя, один погиб.

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении сотрудников федеральной противопожарной службы.