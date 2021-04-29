Эксперт оценил ситуацию с поиском пропавших в природной среде

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Глава Объединения добровольных спасателей Борис Лейтес оценил ситуацию с поиском пропавших в природной среде.
Эксперт оценил ситуацию с поиском пропавших в природной среде
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», эксперт заявил, что в последние годы проблема поиска людей в лесу становится менее актуальной.

«Это связано с ростом количества служб и технологий. За последние десять лет мы достигли существенных успехов в этом направлении. Цифры эффективности достаточно положительные. То есть с каждым годом количество несчастных случаев становится меньше, а процент положительных исходов растёт», — отметил Лейтес.

По его словам, на поиск одного человека могут потребоваться десятки часов или даже дней.

Как добавил эксперт, добровольные спасатели эффективно помогают профессиональным службам.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», специалисты рассказали, как избежать простудных заболеваний из-за переохлаждения или промокших на улице ног.

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