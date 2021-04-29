Эксперт оценил ситуацию с поиском пропавших в природной среде

Глава Объединения добровольных спасателей Борис Лейтес оценил ситуацию с поиском пропавших в природной среде.

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», эксперт заявил, что в последние годы проблема поиска людей в лесу становится менее актуальной.

«Это связано с ростом количества служб и технологий. За последние десять лет мы достигли существенных успехов в этом направлении. Цифры эффективности достаточно положительные. То есть с каждым годом количество несчастных случаев становится меньше, а процент положительных исходов растёт», — отметил Лейтес.

По его словам, на поиск одного человека могут потребоваться десятки часов или даже дней.

Как добавил эксперт, добровольные спасатели эффективно помогают профессиональным службам.

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