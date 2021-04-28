В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 в армии

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В Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 688 тыс. российских военных, членов их семей и сотрудников гражданского персонала.
В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 в армии
  • Reuters

Об этом говорится в бюллетене ведомства.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли 688 020 человек», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военных атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V». 

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