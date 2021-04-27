В Национальной родительской ассоциации оценили рекомендацию о каникулах в мае

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Сопредседатель Национальной родительской ассоциации Галина Осокина прокомментировала сообщение о том, что Минпросвещения России рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая.
В Национальной родительской ассоциации оценили рекомендацию о каникулах в мае
  • РИА Новости

«Родителям дали такие выходные, а как иначе с детьми поступить? Дети не будут ходить в школу, пока мама и папа отдыхают за городом. Садики будут работать какие-то, но школы, я считаю, не должны работать», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её мнению, длинные каникулы не скажутся на образовательном процессе и возможные пропуски в программе можно будет наверстать.

Со своей стороны, директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнила, что в плане государственной итоговой аттестации были сделаны определённые изменения в связи с пандемией.

«Те ребята, которые не собираются поступать в вуз, могут сдавать государственный выпускной экзамен, он чуть-чуть попроще, чем ЕГЭ», — сказала она.

Как отметила Половкова, у учеников есть возможность продумать несколько вариантов поступления в учебные заведения после окончания школы.

23 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.

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