В Роспотребнадзоре дали советы по покупке яиц к Пасхе

Роспотребнадзор дал несколько советов по покупке куриных яиц к празднику православной Пасхи.

Об этом пишет RIA56.

Специалисты напоминают, что скорлупа должна быть без повреждений и следов загрязнения. Перед варкой продукт желательно мыть, однако следует помнить, что после этого он не хранится более 12 дней.

Буква «Д» на маркировке означает, что яйцо диетическое, оно не хранится при отрицательной температуре и реализуется в течение семи дней. Буква «С» обозначает, что яйцо столовое. Такие яйца реализуются в течение 25 дней с момента выработки.

Для окраски яиц к Пасхе лучше использовать разрешённые к применению пищевые или природные красители. Наибольшей популярностью пользуются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свёкла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зелёный чай, каркаде, ягоды черники и клюквы.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты оценили средний чек пасхального набора в России.