В Хабаровске провели первую тренировку авиации ВВО перед 9 Мая
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Об этом сообщает ОТР.
Участниками мероприятия стали экипажи вертолётов Ми-8, Ми-26, а также Ка-52 «Аллигатор». Также были задействованы истребители Су-35, Су-24 и МиГ-31.
Всего в авиационной части парада Победы можно будет увидеть 30 единиц техники. Это не только истребители, но и штурмовики, бомбардировщики, самолёты транспортной авиации.
Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.