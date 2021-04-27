В Хабаровске провели первую тренировку авиации ВВО перед 9 Мая

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В Хабаровске состоялась первая тренировка авиации Восточного военного округа перед 9 Мая.
В Хабаровске провели первую тренировку авиации ВВО перед 9 Мая
  • © РИА Новости / Андрей Станавов

Об этом сообщает ОТР.

Участниками мероприятия стали экипажи вертолётов Ми-8, Ми-26, а также Ка-52 «Аллигатор». Также были задействованы истребители Су-35, Су-24 и МиГ-31.

Всего в авиационной части парада Победы можно будет увидеть 30 единиц техники. Это не только истребители, но и штурмовики, бомбардировщики, самолёты транспортной авиации.

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.

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