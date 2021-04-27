В Мосгордуме рекомендовали заняться садом и огородом в майские праздники

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Депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова прокомментировала ситуацию с майскими праздниками.
В Мосгордуме рекомендовали заняться садом и огородом в майские праздники
  • Pixabay

«В основном люди поедут на дачи и будут находиться дома. Всё-таки не так много народу у нас летает, тем более летать особо некуда. Я бы всем порекомендовала побыть дома, погулять, заняться садом и огородом», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно обязательно прививаться от COVID-19.

Ранее председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU рассказал о порядке оплаты труда в майские праздники.

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