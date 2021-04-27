Названы основные страхи обращавшихся за психологической помощью россиян
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Об этом сообщают «Известия».
Самой частой причиной жалоб россиян было чувство страха, спровоцированное пандемией коронавирусной инфекции. На втором месте по популярности значились проблемы в отношениях с супругом или партнёром. Помимо этого, россияне жаловались на конфликты на работе, а также проблемы со сном и разные дискомфортные состояния: панические атаки, эмоциональное напряжение, потерю аппетита и другое.
По мнению психотерапевта Гургена Хачатуряна, рост обращений к специалистам по психическому здоровью связан в первую очередь с усилением тревожных чувств на фоне коронавирусной инфекции и длительной самоизоляции.
Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.