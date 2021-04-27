Названы основные страхи обращавшихся за психологической помощью россиян

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Компания «СберЗдоровье» проанализировала обезличенные данные пациентов, обратившихся за консультацией к психологам и психотерапевтам в 2020 году, и определила их основные запросы.
Названы основные страхи обращавшихся за психологической помощью россиян
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия».

Самой частой причиной жалоб россиян было чувство страха, спровоцированное пандемией коронавирусной инфекции. На втором месте по популярности значились проблемы в отношениях с супругом или партнёром. Помимо этого, россияне жаловались на конфликты на работе, а также проблемы со сном и разные дискомфортные состояния: панические атаки, эмоциональное напряжение, потерю аппетита и другое.

По мнению психотерапевта Гургена Хачатуряна, рост обращений к специалистам по психическому здоровью связан в первую очередь с усилением тревожных чувств на фоне коронавирусной инфекции и длительной самоизоляции.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

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