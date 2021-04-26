Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

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Три пассажира, включая малолетнего ребёнка, пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Оймяконском районе Якутии.

«Предварительно установлено, что 35-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Grand Hiace, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось», — цитирует РИА Новости пресс-службу управления ГИБДД МВД по региону.

Отмечается, что пострадавший ребёнок госпитализирован, 43-летняя женщина доставлена в реанимацию.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе в Якутии, в результате которого погибли четыре человека.

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