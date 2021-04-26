Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
«Предварительно установлено, что 35-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Grand Hiace, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось», — цитирует РИА Новости пресс-службу управления ГИБДД МВД по региону.
Отмечается, что пострадавший ребёнок госпитализирован, 43-летняя женщина доставлена в реанимацию.
Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе в Якутии, в результате которого погибли четыре человека.