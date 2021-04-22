Греф оценил вероятность наступления третьей волны COVID-19 в России

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Глава Сбербанка Герман Греф не исключил наступления третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. По его словам, она прогнозируется значительно более слабой в сравнении с предыдущими волнами.

«Это будет зависеть как раз от темпов вакцинации. Третья волна, вероятно, будет — ни одной стране не удалось её избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — ответил он на вопрос РБК о вероятности третьей волны COVID-19 в России.

Греф заявил, что в России на данный момент ситуация «значительно более благоприятная».

«Второе: по всем нашим оценкам, третья волна должна быть значительно ниже, чем то, что мы видели даже осенью, я уже не говорю о весне прошлого года», — добавил он.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о высокой вероятности третьей волны COVID-19 в городе.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции.

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