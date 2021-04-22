ОНК: в ходе несогласованной акции протеста в Москве задержан несовершеннолетний

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RT
В столичное ОВД «Арбат» вечером 21 апреля был доставлен несовершеннолетний, задержанный в ходе несогласованной протестной акции. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«У подростка при себе были бронежилет, сапёрная лопатка и каска. В отдел приехала его мать», — сообщил правозащитник.

По его словам, ни сам юноша, ни его мать претензий сотрудникам полиции не предъявили.

В разговоре с Мельниковым правоохранители заявили, что намерены отпустить юношу после завершения опроса.

Всего в ходе протестной акции в Москве 21 апреля, по данным столичного ОНК, были задержаны около 30 человек.

Ранее в МВД прокомментировали несогласованные акции в Москве и Петербурге.

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