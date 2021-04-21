В МИД России заявили о необходимости расследовать преступления Киева в Донбассе

Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв сообщил о необходимости расследования всех преступлений и нарушений прав человека со стороны Киева в Донбассе.

Как сообщает РИА Новости, Ильичёв заявил, что все преступления, совершённые в ходе конфликта на востоке Украины, включая обстрелы жилых районов тяжёлой артиллерией и транспортную блокаду, должны быть раскрыты.

Он подчеркнул, что украинские власти должны нести ответственность «за нарушения прав человека со стороны Киева в Донбассе».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая.