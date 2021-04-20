В МЧС предупредили о снеге, граде и ливнях в ЦФО

В МЧС предупредили о снеге, ливнях, грозах, граде и ветре со скоростью до 23 м/c в ряде областей Центрального федерального округа.

«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях». С 18 часов 20 апреля до 18 часов 21 апреля 2021 года местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра 15—20 м/c», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

Кроме того, в области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град. В Тамбовской области с вечера вторника в течение суток ожидается ветер с порывами до 23 м/с, в Липецкой — сильные дожди и ветер до 18 м/с.

Также ожидается ухудшение погоды в Белгородской, Тверской и Ивановской областях.

Ранее сообщалось, что жителей Нижегородской области предупредили о сильном ветре.