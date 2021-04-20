Шойгу рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах России.

Он отметил, что «вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле».

«С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тыс. доз препарата, вакцинированы свыше 650 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала», — цитирует ТАСС Шойгу.

Согласно данным на 20 апреля, в течение суток в России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 718 854 случая COVID-19.