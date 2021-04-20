Шойгу рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в ВС России

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах России.

Он отметил, что «вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле».

«С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тыс. доз препарата, вакцинированы свыше 650 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала», — цитирует ТАСС Шойгу.

Согласно данным на 20 апреля, в течение суток в России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 718 854 случая COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить