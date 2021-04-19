Два человека пострадали в Саратове при пожаре в доме
«В результате пожара пострадали два человека — мужчина 29 лет и женщина 77 лет, они госпитализированы в первую городскую клиническую больницу Саратова с отравлением продуктами горения», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома поступило в 19:48 (18:48 мск).
Возгорание потушили в 20:28 (19:28 мск).
Ранее в Пензенской области в результате пожара в деревянном доме погибли три человека.