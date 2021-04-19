Два человека пострадали в Саратове при пожаре в доме

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В девятиэтажном доме в Октябрьском районе Саратова произошёл пожар, госпитализированы два человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«В результате пожара пострадали два человека — мужчина 29 лет и женщина 77 лет, они госпитализированы в первую городскую клиническую больницу Саратова с отравлением продуктами горения», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома поступило в 19:48 (18:48 мск).

Возгорание потушили в 20:28 (19:28 мск).

Ранее в Пензенской области в результате пожара в деревянном доме погибли три человека

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