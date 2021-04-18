СК начал проверку по факту смерти людей при пожаре в Пензенской области

Следователи начали проверку по факту смерти трёх человек в результате возгорания в двухквартирном деревянном доме в Пензенской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели трёх человек при пожаре», — отмечается в заявлении.

Предварительно установлено, что 17 апреля в доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй квартире — женщины 1942 года рождения.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в доме в Пензенской области.