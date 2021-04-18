Пожар на складе во Владивостоке ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание на складе продуктов и автозапчастей во Владивостоке, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Пожар на складе потушен», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что полная ликвидация пожара объявлена в 09:23 (02:23 мск).

В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее во Владивостоке на складе продуктов и автозапчастей произошёл пожар.

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