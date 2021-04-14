Эксперт прокомментировала ситуацию с самостоятельными туристами в России

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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова прокомментировала ситуацию с самостоятельными туристами в России.
Эксперт прокомментировала ситуацию с самостоятельными туристами в России
  • Pixabay

В беседе с Life.ru она заявила, что доля бронирований в Сочи самостоятельными путешественниками с вылетами с 15 апреля по 1 июня достигает 7%, в то время как в Анталью запланировали поездки 1% клиентов сервиса. Доля бронирований в Симферополь на время ограничений авиасообщения с Турцией оценивается в 5%.

«Отметим, что более высоким спросом у самостоятельных путешественников могут пользоваться и другие страны, выбранные в качестве альтернативы. Например, доля бронирований среди зарубежных направлений у Армении в данный период составляет 15%, Египта — 6%, Киргизии — 5% и ОАЭ — 4%», — сообщила Шелехова.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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