Аналитик прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом

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Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом.
Аналитик прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом
  • Pixabay

«На российском Чёрном море в летние месяцы одномоментно отдыхают более 3 млн человек. Однако в бюджетном сегменте цены всё ещё ниже, чем в Турции, поэтому отелям есть куда расти», — цитирует эксперта Life.ru.

Емельянов также напомнил о программе туристического кешбэка. Он отметил, что субсидия относится к путёвкам, гостиницам, санаториям и круизам, которые включают стоимость размещения, но не касается отдельно билетов.

«Однако есть предложения ввести скидку ещё и на перелёты», — добавил эксперт.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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