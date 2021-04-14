Патрушев призвал поставить заслон усилиям вовлечь россиян в экстремизм

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал поставить надёжный заслон попыткам извне вовлечь россиян в экстремизм.

Об этом он сказал на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Крыму.

«Следует не допускать дискредитации национально-культурной политики России со стороны США и их союзников, поставить надёжный заслон их усилиям по вовлечению населения в экстремистскую деятельность, навязыванию и распространению идей радикально-религиозного толка», — цитирует его ТАСС.

Патрушев призвал укреплять национальное единство и активнее пресекать деятельность направленных на разжигание национальной и религиозной розни структур.

Он также заявил о сохранении угрозы терактов в Крыму на фоне деструктивной деятельности США, НАТО, ряда стран ЕС и Украины.

По его словам, «политические авантюристы» на Украине и Западе планируют дестабилизировать общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в Крыму.