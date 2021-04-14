В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Карелии выявили 62 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает karelinform.ru.

Выписаны 87 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7310 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Тамбовской области за сутки зарегистрировали 73 случая COVID-19. На госпитализации находится 461 пациент, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболели 30 569 жителей, выздоровели 27 940.

Ранее врач-кардиолог, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал подробности о постковидном синдроме.

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