В Совфеде призвали усилить контроль за реализацией экологически чистых товаров

Сенатор Сергей Белоусов заявил, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором говорится о частых нарушениях реализации продукции, представленной в торговых сетях как органическая.

Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».

«Продажа несертифицированной «органики» может угрожать здоровью потребителей, а также нарушает условия конкуренции на рынке», — считает Сергей Белоусов.

Он напомнил, что, согласно закону об органической продукции, который вступил в силу в 2018 году, производители такой продукции после подтверждения сертификата соответствия имеют право разместить на упаковке маркировку в виде надписей или особого знака органической продукции единого образца.

«Эта мера позволяет защитить товар от подделок и фальсификаций, что имеет первостепенную важность для потребителя», — отметил сенатор.

Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.