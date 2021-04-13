В Совфеде призвали усилить контроль за реализацией экологически чистых товаров
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Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».
«Продажа несертифицированной «органики» может угрожать здоровью потребителей, а также нарушает условия конкуренции на рынке», — считает Сергей Белоусов.
Он напомнил, что, согласно закону об органической продукции, который вступил в силу в 2018 году, производители такой продукции после подтверждения сертификата соответствия имеют право разместить на упаковке маркировку в виде надписей или особого знака органической продукции единого образца.
«Эта мера позволяет защитить товар от подделок и фальсификаций, что имеет первостепенную важность для потребителя», — отметил сенатор.
Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.