Группа сотрудников центрального аппарата МЧС выехала к месту пожара в Петербурге

Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России отправилась к месту пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге.

«Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на Невской мануфактуре», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

Отмечается, что группа выехала по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева.

Также в ведомстве уточнили, что тушение пожара ещё продолжается.

Ранее Евгений Зиничев выразил соболезнования семье и близким пожарного, который погиб при тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге.