Группа сотрудников центрального аппарата МЧС выехала к месту пожара в Петербурге
«Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на Невской мануфактуре», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.
Отмечается, что группа выехала по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева.
Также в ведомстве уточнили, что тушение пожара ещё продолжается.
Ранее Евгений Зиничев выразил соболезнования семье и близким пожарного, который погиб при тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге.