Попова оценила ситуацию с мутировавшими штаммами COVID-19 в России
«По состоянию на 9 апреля мы провели исследование более 10 тыс. образцов материала, выявлено 193 мутировавших варианта, это на сегодняшний день 128 случаев британского варианта. Хочу отметить, что неделю назад это был 101 случай и преимущественно завозы из Турции и Танзании», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, Попова отметила, что в России выявлено 16 случаев южноафриканского варианта COVID-19 и 49 случаев «неуточнённых мутаций, которые требуют дополнительного изучения».
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но темпы снижения заболеваемости замедлились.