Попова оценила ситуацию с мутировавшими штаммами COVID-19 в России

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В России на данный момент выявлено 193 случая заболевания мутировавшими штаммами коронавируса, из которых 128 относятся к так называемому британскому штамму COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По состоянию на 9 апреля мы провели исследование более 10 тыс. образцов материала, выявлено 193 мутировавших варианта, это на сегодняшний день 128 случаев британского варианта. Хочу отметить, что неделю назад это был 101 случай и преимущественно завозы из Турции и Танзании», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Попова отметила, что в России выявлено 16 случаев южноафриканского варианта COVID-19 и 49 случаев «неуточнённых мутаций, которые требуют дополнительного изучения».

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но темпы снижения заболеваемости замедлились.

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