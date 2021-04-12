Матвиенко предложила применять в регионах умную ипотеку

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в регионах можно применять такой ипотечный принцип, при котором условия кредитования зависят от положения на рынке жилья и социально-экономической ситуации в конкретном российском субъекте.

«Есть так называемая умная ипотека, где условия кредитования зависели бы от реального положения на рынке жилья и социально-экономического положения в конкретном субъекте России», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Сенатор отметила, что принимаемые меры не должны привести к росту цен на жильё.

По её словам, необходимо также поддерживать индивидуальное жилищное строительство.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил спрос на ипотеку среди россиян.

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