Матвиенко предложила применять в регионах умную ипотеку
«Есть так называемая умная ипотека, где условия кредитования зависели бы от реального положения на рынке жилья и социально-экономического положения в конкретном субъекте России», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
Сенатор отметила, что принимаемые меры не должны привести к росту цен на жильё.
По её словам, необходимо также поддерживать индивидуальное жилищное строительство.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил спрос на ипотеку среди россиян.