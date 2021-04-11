Правительство выделило 2,8 млрд рублей для ЕАО и Костромской области

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Правительство России выделило более 2,8 млрд рублей для поддержания бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей.
Правительство выделило 2,8 млрд рублей для ЕАО и Костромской области
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«ЕАО передадут более 1,5 млрд рублей. Из этой суммы профинансируют расходы на медицинское страхование неработающих граждан и социальные выплаты, пополнят фонд оплаты труда», — объяснили в правительстве.

Для Костромской области предусмотрено 1,36 млрд рублей.

Эти деньги будут направлены на зарплаты работников бюджетной сферы.

«Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов», — пояснили там.

10 апреля российское правительство выделило более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских организаций и образовательных и спортивных учреждений в регионах.

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